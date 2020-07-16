Rusya Büyükelçisi Samsar: İkinci S-400 alayıyla ilgili görüşmeler devam ediyor

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, ikinci S-400 hava savunma sistemi alayının teslimatına ilişkin Rus medyasına açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Samsar, ikinci S-400 alayının teslimatıyla ilgili, "Savunma sanayisi alanındaki işbirliği de bu bağlamda önemli rol oynuyor. İki devletin yetkili makamları arasındaki görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Samsar, "Liderler düzeyinde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini sürdürme konusunda kararlıyız. Bu bağlamda, spekülasyonlara aldırmadan işbirliğimizin somut sonuçları üzerinde odaklanmanın daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.