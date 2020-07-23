Rusya Büyükelçiliği, ilk Moskova-Ankara uçuşu nedeniyle Kalinin ile Mustafa Kemal arasında yapılan yazışmaları paylaştı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile Türkiye arasında Temmuz 1926’da ilk Moskova-Ankara uçuşu nedeniyle yapılan yazışmaları sosyal medyada paylaştı.

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Moskova ile Ankara arasında ilk uçuşun Temmuz 1926’da gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz? Bu vesileyle SSCB Merkez Yürütme Kurulu Başkanı M. Kalinin ve Türkiye Cumhurbaşkanı M. Kemal Paşa tarafından gönderilen telgrafları dikkatinize sunuyoruz” denildi.