Ruysa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcisi Vladimir Zeglov, bugün yaptığı açıklamada AGİT üyesi ülkeler arasında neo-nazizmin yükselişini ve bunun hükümetler tarafından desteklenmesini kınadı.

Zeglov, "Ne yazık ki, bazı AGİT katılımcısı Devletler II.Dünya Savaşı'nın korkunç derslerini unutuyorlar" derken bu ülkelere ilişkin "tarihini ve sonuçlarını gözden geçirmek için ısrarlı girişimlerde bulunuluyor ve geçmişin çirkin olaylara göz yumuyor" dedi.

Ukrayna'da 14. Waffen SS Grenadier Bölüğü anması

Hitler karşıtı koalisyonun ana katılımcılarından biri ve BM'nin kurucularından olan SSCB'nin, Nazi rejimiyle eşit sorumluluk taşıdığına dair tezin agresif bir şekilde dayatıldığını söyleyen Zeglov, "Nefret ideolojisinde bir canlanma var, Nazi değerlerinin propagandası ve neo-Nazizm açıkça yürütülüyor, ulusal radikaller kafalarını kaldırıyor" dedi.

Eski SS elemanlarının ve yancılarının yıllık toplantıları ve yürüyüşleri, onurlarına anıtların dikilmesi ve Nazilerin yüceltilmesinin diğer eylemlerinin sayısız kurbanlarının anısına saygısızlık olduğunu söyleyen diplomat, "Bu genç nesli olumsuz etkiliyor ve kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Letonya'da SS anması

Zegov, "Aynı zamanda, Avrupa'nın kurtarıcıları anıtlarında gerçek bir 'savaş' ilan edilmiş durumda. Tek amacı Nazilerle işbirliğinin karanlık sayfalarını gizlemek olan bu tür eylemler değersizdir." sözlerini kullandı.

Özellikle Ukrayna'da hükümet tarafından neo naziler açıkça destek görürken eski Nazi subayları ve onların yerli işbirlikçileri için anmalar olağan hale gelmiş durumda.