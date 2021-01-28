Rusya: Batı kendi ülkelerindeki şiddetin konuşulmasına bile katlanamıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen Aleksey Navalnıy eylemleri hakkında kendilerini eleştiren Batı ülkelerinin, kendi demokrasilerini koruma sorunuyla ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Batı ülkelerinin 'birbirinden kopyalayarak senkronize biçimde yaptıkları açıklamalar' yaptığını söyleyen Zaharova, "Rusya'daki demokrasiden bu denli endişeli olan Batı ortaklarımıza, kendi sorunlarının çözümüne odaklanmalarını öneriyoruz, yeterince çok sorununuz birikti. Kendi vatandaşlarınızı ve kendi ülkelerinizde demokrasinin korunmasını düşünün" dedi.

Polisin protesto gösterilerini dağıtmak için şiddet kullanmaktan çekinmediği ülkelerden bu tür açıklamalar duymanın tuhaf olduğunu söyleyen Zaharova, şöyle devam etti:

"Sarı Yelekler olsun, Kongre Binası'na yürüyüş olsun, demokratik protestolarını dile getirmek için sokağa çıkan barışçıl vatandaşlara karşı sadece cop değil, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su, plastik mermiler de kullanılıyor. Eski Dünya'nın neredeyse tüm ülkelerinde, koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan sivil toplum temsilcilerinin yerli Batı özel timler tarafından dağıtılması sırasında meydana gelen sayısız şiddet olaylarından bahsetmiyoruz bile."

Sözcü, "Bir sorum var, Batı blokları, NATO, AB'den meslektaşlar neden birbirlerini eleştirmiyorlar? Neden G7’nin Hollanda, Almanya, Fransa'daki durumla ilgili herhangi bir tepkiyi içeren tek bir açıklaması bile yok? Sizler (gazeteciler) bir şeyler duydunuz mu? Ben duymadım. Neden, biliyor musunuz? Çünkü yok. Onlar birbirlerini eleştirmeyi boş verin, yoruma bile tenezzül etmiyorlar" dedi.