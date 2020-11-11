Rusya: Barış gücü konvoyu Dağlık Karabağ'a hareket etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da konuşlandırılacak barış gücü için 20 askeri nakliye uçağıyla 400'ün üzerine askerin Ermenistan'a gönderildiğini, askerlerin Dağlık Karabağ'daki görev yerlerine hareket ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada "Rus barış güçlerinin komutanları ile 15. Barış Gücü Tugayı askeri personelini taşıyan 20 Il-76 askeri nakliye uçağı Ermenistan Cumhuriyeti'ne indi. Askeri nakliye uçağı 400'den fazla askeri personeli, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı araçlar ve iletişim cihazlarını taşıdı" denildi.

Bakanlık teçhizatın ve silahların uçaktan indirildiğini ve barış gücünün Dağlık Karabağ'daki görev yerlerine hareket ettiğini duyurdu.

Rusya'nın Dağlık Karabağ'da toplam 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel teçhizat bulunduracağı belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Kasım'da, 10 Kasım'dan itibaren Dağlık Karabağ'daki çatışmalara son verecek bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan bulundukları pozisyonlarda kalacak ve bölgeye Rus barış gücü sevk edilecek.