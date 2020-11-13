Rusya, Azerbaycan'ın özrünü neden kabul ettiğini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan’da düşürülen Rus helikopteri için dilediği özrü neden kabul ettiklerini açıkladı.

Sputnik'in RT'den aktardığı habere göre, Peskov, olayı ‘trajedi’ olarak nitelendirirken, iki Rus askerinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Peskov, “Azerbaycanlıların ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın anında reaksiyon göstermesi, Bakü’nün tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye ve suçluların cezalandırılmasına hazır olduğunun açıklanmasının, özrün kabul edilmesini sağladığı açık” ifadesini kullandı.

Rus helikopteri 9 Kasım’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında düşürülmüştü. Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayıp özür dilemiş ve suçluların cezalandırılacağını söylemişti. Azerbaycan ve Ermenistan’da konuyla ilgili cezai dava başlatılmıştı. Helikopterin düşürülmesi sonucunda iki asker hayatını kaybetmiş, bir asker de yaralanmıştı.