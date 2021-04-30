Rusya Avrupa Parlamentosu Başkanı dahil 8 AB yetkilisinin ülkeye girişini yasakladı

Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) 8 yetkilisinin ülkeye girişini yasakladı. Yaptırım uygulananlar arasında Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada AB'nin Rusya vatandaşlarına ve kurumlarına yönelik gayri meşru, tek taraflı adımlarına devam ettiği belirtildi ve geçen ay AB'nin 6 Rusya vatandaşına yönelik yaptırımlarına karşılık olarak AP Başkanı David Sassoli de dahil 8 AB yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

Sputnik'teki habere göre Rusya'ya girişi yasaklanan AB yetkilileri şöyle:

AP Başkanı David Sassoli, Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Fransız üyesi Jacques Maire, Berlin Başsavcısı Jorg Raupach, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP) Başkanı İvars Abolins, Letonya Devlet Dili Merkezi Direktörü Maris Baltins, İsveç Krallığı Toplam Savunma Araştırma Enstitüsü Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Asa Scott ile Estonya Dil İdaresi Başkanı İlmar Tomusk.

'AB'nin bu eylemleri ABD'nin bilgisi ve teşvikiyle gerçekleştiriliyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada AB'nin yaptırım politikasının BM Tüzüğü ve uluslararası hukukun temel normlarına aykırı olduğu da vurgulandı. Açıklamada, "Batı basınında bilinçli olarak körüklenen Rusya karşıtı histeri bu politikaya eşlik ediyor ve bunlar kanıtlarla desteklenmiyor. Rusya ile AB arasındaki sorunlu konulara doğrudan profesyonel diyalog yoluyla çözüm bulmayı öngören tüm tekliflerimiz tutarlı bir şekilde görmezden geliniyor ve reddediliyor" denildi.

"AB'nin bu eylemleri, gerçek amaçlarının Rusya'nın gelişimini her ne pahasına olursa olsun dizginlemek olduğu konusunda en ufak şüphe bırakmıyor. Rusya'nın dış ve iç politikadaki egemenliğine aleni şekilde meydan okunuyor" denilen açıklamada, "Bunun AB'yi yeniden jeopolitik cepheleşme adasına dönüştürmek istediğini gizlemeyen ABD'nin bilgisi dahilinde ve teşvikiyle gerçekleştirildiğini düşünüyoruz" diye vurgulandı.