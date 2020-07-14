Rusya Amur Doğalgaz İşletmesi'nde işçiler isyan etti

Geçtiğimiz aylarda önce 1500 işçinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve salgına karşı önlem alınmadan çalıştırıldığı haberleriyle gündeme gelen, sonrasında da HS Construction firmasının çalışanlarının ücret ödemesinde yaşadıkları sorunlarla grev yaptıkları Rusya Amur Doğal Gaz İşletme Şantiyesi'nde bu defa yerel işçiler isyan etti.

Ana yüklenici firmalarının Yamata Yatırım ve Rönesans Holding olduğu gaz işletme şantiyesinde isyan eden yerel işçilerin Rönesans bünyesinde ve Rönesans Holding'in taşeronluğunu yapan firmalarda çalışan işçiler olduğu öğrenildi.

Gaz işletme şantiyesinde 20 bine yakın işçi çalışmakta ve bu işçilerin bir kısmı Türkiye'den giden işçiler iken, önemli bir kısmı da Amursky ve çevresindeki bölgelerden gelen yerel işçilerden oluşuyor.

Yerel işçiler bir süredir anlaşmış oldukları ücret miktarından eksik olarak ödenen maaşları ile ilgili sorun yaşamaktaydı. Yaklaşık her ay 150 dolar eksik maaş alan yerel işçiler sorunlarının çözümü için çeşitli şirketlerin yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde tatmin edici sonuç alamayınca geçtiğimiz gün şantiye alanında isyan ettiler.

İsyan eden işçilerin bir kısmı direk Rönesans Holding elemanı iken geriye kalan işçiler ise yine Rönesans Holding'in taşeronluğunu yapan Türk firmaları. Bu firmalar Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı'nın aldığı bilgilere göre, Pondere Industry, 2A Montek Mühendislik, Piramit Endüstriyel Montaj, Kalkedon Enerji ve Mühendislik firmaları.

Videolarını sizlerle paylaştığımız isyan sırasında işçilerin ofisleri bastığı ve tahrip ettiği, şirket araçlarını ters çevirdiği gözleniyor. Gece geç saatlere kadar süren ve marketlerin de yağmalandığı isyana bir süre sonra Yamata Yatırım bünyesinde çalışan yerel işçilerde destek verdi. Olayların büyümesi üzerine Rus polis güçleri biber gazıyla işçilere müdahale etti. Silah seslerinin de duyulduğu müdahale sonrası çok sayıda işçi gözaltına alınırken Rus Özel Kuvvet Polisi şantiye giriş çıkışlarında kontrol noktaları kurdu.