Rusya, Almanya’ya Navalnıy vakasındaki tutumu nedeniyle nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya hükümetinin Berlin’de tedavi gören Aleksey Navalnıy vakasıyla ilgili tutumunun uygunsuz olduğunu belirterek Almanya’nın büyükelçisi Geza Andreas von Geyr’i bakanlığa çağırdı.

Görüşme sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Navalnıy vakasıyla ilgili asılsız suçlamalar nedeniyle Almanya'ya protesto notası verildiği duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün düzenlediği basın toplantısında, Moskova’nın Navalnıy vakasıyla ilgili resmi taleplerine karşılık Alman yetkililerin “tamamen uygunsuz bir tutum” sergilediklerini söylemişti.

Almanya hükümeti, Rusya’da bir iç hatlar uçuşunda rahatsızlandıktan sonra tedavi için Berlin’e götürülen Navalnıy’ın Noviçok ile zehirlendiğinin belirlendiğini ileri sürmüştü. Rusya ise Berlin’in iddialarıyla ilgili herhangi bir kanıtı kendilerini iletmediğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün yaptığı açıklamada konuya ilişkin herhangi bir soruşturma açılmadan önce Rusya’nın Navalnıy’ın zehirlendiğine dair analizi görmesi gerektiğini belirtmişti.