Rusya, Alman ve Fransız yetkililere misilleme olarak yaptırım getiriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Perşembe günü Rus ve yabancı medyaya uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında verdiği röportajda, Rusya'nın Almanya ve Fransalı yetkililere, Rus yetkililere uygulananlara benzer yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Lavrov, "Yaptırımlara elbette yanıtlar olacak. Navalnıy vakasında AB yaptırımlarının arkasındaki itici güç Almanya olduğu ve bu yaptırımlar doğrudan Rusya başkanlık ofisindeki önde gelen yetkilileri etkilediği için, yaptırımlarımız ayna-vari olacak" dedi.

Lavrov, "Bunlar zaten kabul edilmişti. Alman ve Fransız meslektaşlarımızı yakında bilgilendireceğiz. Bu yaptırımlar, Alman ve Fransız liderlerin ofislerindeki önde gelen yetkililere [uygulanacaktır]." dedi.

Rus aşırı sağcı muhalif figür Aleksey Navalnıy, Tomsk'tan Moskova'ya giden bir uçakta fenalık geçirdikten sonra 20 Ağustos'ta Sibirya'nın Omsk kentindeki yerel bir hastaneye kaldırıldı. Komaya giren ve yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanan Navalnıy 22 Ağustos'ta uçakla Berlin'e götürüldü. 22 Eylül'de Navalnıy hastaneden taburcu edildi.

Berlin, 2 Eylül'de, Navalny'nin test örneklerini inceledikten sonra, Rus muhalifin Noviçok ailesine ait toksik bir ajandan etkilendiği sonucuna vardığını iddia etti. Almanya'nın açıklamasına göre, bu bulgular Fransa ve İsveç'teki laboratuvarlar tarafından doğrulandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Almanya ile kapsamlı bir işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Berlin'e nakledilmesinden önce Navalny’nin sisteminde hiçbir zehirli madde tespit edilmediğine dikkat çeken Peskov'un çağrıları Almanya tarafından cevapsız kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ysa, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Rus büyükelçisine olayın anlatımına dair herhangi bir kanıt sunmadığını söyledi.

Rusya, Almanya'yı süreci şeffaf yürütmemekle suçluyor.

AB yaptırımları

15 Ekim'de Avrupa Birliği, Navalnıy olayı ışığında bir yaptırım listesini yayınladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Devlet Başkanlığı İcra Dairesi Birinci Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Devlet Başkanlığı İç Politika Müdürlüğü Başkanı Andrey Yarin, Savunma Bakan Yardımcıları Aleksey Krivoruçko ve Pavel Popov'un yanı sıra Devlet Başkanlığı Sibirya Federal Bölgesi elçisi Sergey Menyaylo'yu içeriyor.