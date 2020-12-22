Rusya, AB'ye yönelik 'Navalnıy' yaptırımlarını genişletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlara cevaben Moskova'nın AB ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesini genişlettiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, yazılı bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Karşılıklılık ilkesine istinaden AB ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesinin genişletilmesine karar verildi. Listeye dahil edilen kişilere Rusya'ya giriş yasağı getirildi. AB kapsamında Rusya karşıtı yaptırımları körükleyen kişiler de listeye dahil edildi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rus Dışişleri'ne davet edilen Almanya, Fransa ve İsveç büyükelçilerinin yanı sıra AB'nin Moskova Temsilciliği'ne yaptırım listesini genişletme kararıyla ilgili notaların verildiğini belirtti.

AB, Navalnıy vakası nedeniyle 6 Rusya vatandaşına ve Rusya Ulusal Araştırma Enstitüsü'ne yaptırım uygulamıştı.

Kremlin'den 'Navalnıy' açıklaması

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Navalnıy'ın zehirlendiğini gösteren verilere sahip olmadığını ve hiç kimsenin Navalnıy'ın zehirlendiğini kesin olarak söyleyemeyeceğini savundu.

ABD medyasında çıkan ve Navalnıy'ın konuştuğu bir FSB ajanının zehirleme vakasını itiraf ettiği öne sürülen haber hakkında konuşan Peskov, "Ne Kremlin ne de başka biri, zehirleme vakası olduğunu kesin olarak söyleyebilir. Rus tarafı, Berlin'deki muhataplarından, yani Charite kliniğindeki tıp uzmanlarından ve Almanya, İsveç, Fransa'daki laboratuvarlarda görev yapan uzmanlardan soruşturma için gereken bilgileri alamadığını birçok kez ifade etti" dedi.