Rusya: ABD'ye karşı yeni tedbirler almaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rossiya-1 TV kanalına verdiği demeçte ABD'nin gerilimi tırmandırmaya devam ettiği halde Rusya'nın ABD'ye karşı yeni misilleme tedbirleri almaya hazır olduğunu söyledi.

Lavrov, "ABD'nin son düşmanca adımlarına verdiğimiz yanıtta her şey söylendi. Aldığımız tüm önlemleri açıkladık ve gerilimi tırmandırmaya devam ederlerse yenilerini almaya hazırız" dedi.

ABD yaptırımları

15 Nisan'da Beyaz Saray, Rusya'ya daha fazla yaptırım uyguladığını açıkladı. Biden, 16 tüzel ve 16 özel kişiye "2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtti.

6 Rus teknoloji şirketinin Rus istihbarat servislerinin siber programına destek verdiği gerekçesiyle listeye eklendiğini bildiren Beyaz Saray, 14 Haziran 2021 tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilecek ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD'li finans kuruluşları tarafından alınmasına yasak getirdi. Söz konusu yaptırımlar kapsamında 10 Rus diplomat da sınır dışı edildi.

Moskova, 16 Nisan'da ABD'nin 10 diplomatını sınır dışı ederek misilleme yaptı.

Putin-Biden görüşmesi

Lavrov verdiği demeçte, Vladimir Putin ve Joe Biden arasındaki toplantıyı düzenleme önerileri konusunda iyimser olduklarını ve şimdi bu olasılığın değerlendirildiğini söyledi.

Lavrov, "Aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, ABD Başkanı Joe Biden'la zirveyi düzenleme önerisini ilgilendiren konulardan bahsetmiştim. Olumlu bir şekilde algılandı ve şu anda değerlendiriliyor" dedi.

15 Nisan'da Biden, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu yaz Avrupa'da bir zirve düzenlemeyi önerdiğini duyurmuştu.