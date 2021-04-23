Rusya: ABD'ye ilişki kanallarını yeniden kurmak için bir şans veriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Rusya menşeli Sputnik International'a verdiği demeçte, Rusya'nın ABD'ye en üst düzeydeki de dahil olmak üzere özel diyalog kanallarını yeniden kurma şansı sunduğunu söyledi.

Adı belirtilmeyen sözcü, Rusya'nın bakış açısından, "doğru yönde atılan ilk adımlardan birinin, Washington'un uluslararası enformasyon güvenliği konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 25 Eylül 2020 itibarıyla dile getirdiği Rusya-ABD diyaloğunu yeniden kurma önerimize Washington'un cevap vermesi" olacağını söyledi.

Sözcü şöyle konuştu:

"Rus girişimi özel diyalog formatlarının ve üst düzey iletişim kanallarının restorasyonu da dahil olmak üzere, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kullanılması alanında ikili ilişkileri sil baştan almaya yönelik bir dizi pratik önlemin benimsenmesini öngörüyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, kendileri tarafından önerilen girişimin aynı zamanda enformasyon alanındaki olayların önlenmesi konusunda bir anlaşmaya varmayı, karşılıklı birbirlerinin iç işlerine karışmama garantilerini, siyasi taahhütleri üstlenmeleri konusunda küresel bir anlaşmaya varmayı ve BT kullanımıyla birbirlerine saldırmaktan kaçınmayı kapsadığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Geçen hafta, 10 Rus diplomatının istenmeyen kişi ilan edilmesinin yanı sıra Washington, Moskova'nın sözde siber saldırıları ve ABD seçimlerine sözde müdahalesini gerekçe göstererek yeni bir yaptırım paketi kapsamında 32 Rus kurum ve şahsa yaptırım uyguladı. Yaptırım uygulanan kurumlar arasında Rusya BT şirketleri de bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son yaptırım paketinin iki ülkenin çıkarlarına aykırı olarak dayatıldığını savundu. Rusya yaptırımlara misilleme olarak sekiz ABD yetkilisinin ülkeye girişini yasakladı ve 10 ABD'li diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Bu durum Çekya, Slovakya, Polonya ve İngiltere'nin ülkelerindeki Rus diplomatik misyonlarını hedef alan bir kampanya başlatmasını tetikledi.