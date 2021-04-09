Rusya: ABD Navalnıy konusunda yorum yapmadan önce kendi mahkumlarına muamelesini gözden geçirsin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugün düzenlen basın brifinginde ABD'li yetkilileri kendi mahkumlarının haklarıyla ilgili sorunları görmezden gelerek Aleksey Navalnıy'ın tutukluluk koşulları hakkında "masallar üretmekle" suçladı.

Zaharova şöyle konuştu:

"Dünyada insan haklarıyla sürekli ilgilenen ama kendi evinde bunun esamesi olmayan Washington resmi açıklamalarımızı görmezden geliyor bunun yerine masallar uyduruyor. Özellikle Navalnıy olmak üzere Rus hükümlülerin tutukluluk koşulları hakkında bazı saçmalıklar anlatıyorlar."

Sözcü, "ABD yetkililerini, mahkumların haklarının ihlal edildiği tüm vakaları olabildiğince çabuk ve şeffaf bir şekilde soruşturmaya çağırıyoruz. Olanlar yalnızca Amerikan anayasasına ve ceza hukukuna değil, aynı zamanda temel uluslararası hukuk ve insani normlara da aykırıdır" dedi.

Tüm ABD eyalet ve federal hapishanelerinde bir tür cezai zorlu çalıştırma mevcut. Mahkumlara çalışmaları karşılığında bir ücret verilmesine rağmen bu genellikle saat başına 1 dolardan daha düşük oluyor.

ABD dünyanın en büyük hapishane nüfusuna ve mahkum oranına sahip. 2020 itibariyle ABD'deki mahkum sayısı 2,3 milyonu aşmıştı.