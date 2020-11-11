Rusya: ABD, cihatçı örgütlemek için IŞİD'çileri eğitiyor

Mülteciler için Rusya-Suriye Koordinasyon Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'li eğitmenlerin Suriye'deki El-Havl kampından yaklaşık 30 IŞİD tutuklusunu yasadışı silahlı oluşumlara dahil etmek amacıyla eğittiğini söyledi.

Mizintsev, Şam Uluslararası Mültecilerin Dönüşü Konferansı'nın açılışında, tutukluların ABD'li eğitmenlerin rehberliğinde iki aylık özel bir eğitimden geçtiğini söyledi.

Mizintsev, "Bu durumdan yararlananlar şu atasözünün hikmetini anlamalı: Rüzgar eken fırtına biçer" diye uyardı.

El-Havl kampı, Suriye'nin kuzeyinde, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kontrol ediliyor. Çeşitli tahminlere göre kampta çoğunlukla IŞİD militanlarının ailelerinden gelen kadın ve çocuklardan oluşan 65.000-70.000 mülteci yaşıyor.

Suriye ve Rusya, ABD destekli güçlerin işgal ettiği bölgede bulunan kampta yaşayanların durumuyla ilgili endişelerini defalarca dile getirdi.

Rusya ABD'yi defalarca El-Rukban ve El-Havl dahil yüzlerce mülteci kampını dağıtmaya çağırdı.