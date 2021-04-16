Rusya 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı edecek

Rusya, Polonya'nın 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı edeceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Varşova'nın eylemlerine yanıt olarak 5 Polonyalı diplomatın sınır dışı edileceği bildirildi.

ABD'nin yaptırımlarına verilecek karşılığı açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu arada Varşova'nın 3 Rus diplomattan Polonya'yı terk etmesini isteyerek ABD yönetimiyle nasıl hızlı bir biçimde ahenk tutturduğunu not ettik. Karşılığında 5 Polonyalı diplomat Rusya'dan sınır dışı edilecek" denildi.

Polonya dün ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını duyurmasının ardından 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.