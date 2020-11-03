Yabancılara yönelik rüşvet karşılığı usulsüz ikamet izni verildiği iddiasına ilişkin operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında 83 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Rüşvet karşılığı usulsüz ikamet izni' operasyonu
İstanbul merkezli 8 ilde yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz ikamet izni verdiği belirlenen 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.
Haber Merkezi
Yabancılara yönelik rüşvet karşılığı usulsüz ikamet izni verildiği iddiasına ilişkin operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında 83 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.