Rüşvet haberi yapan 'terbiyesiz' gazeteciler, tahliye haberi yaptı

22 Aralık 2020 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince rüşvet iddialarına ilişkin sorgulanmak üzere gözaltına alınıp tutuklanmış, makam odası ve evinde yapılan aramada çelik kasa içinde 10 milyon TL para ile birlikte ziynet eşyaları da ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında Karakaş’la birlikte tutuklanan müteahhit Y. Türüt’ün avukatı Ata Giritli, Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na müvekkilinin yeniden ifadesinin alınması için başvuruda bulundu. Savcının talimatıyla dün Samsun Kapalı Cezaevi'nden adliyeye getirilip savcılıkça tahliye talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Türüt’ün Sulh Ceza Hakimliği'nce tahliyesine karar verildi.

Rüşvet iddiasıyla tutuklanan AKP’li müteahhidin CHP’li avukatı

Tahliye kararıyla ilgili Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Samsunhaber.com Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yazıcı, Genel Koordinatör Ünal Yavuz’la birlikte sunduğu canlı yayında müteahhidin tahliye edilmesini sağlayan avukatın kimliğini açıkladı. Yazıcı’nın “AKP’li olarak biliniyordu bu müteahhit… Avukatı Ata Giritli ise CHP’li olarak biliniyor. Yıllardır CHP’de çalışır ve ADD Samsun Şube Başkanlığı yaptı. Çok ilginç bir tevafuk…” açıklamasına Yavuz ise “Müteahhit çıktı, en iyisi daire başkanını da bir hafta içinde salalım, bu konuyu Samsun’un gündeminden çıkaralım, kapansın bu konu” diyerek tepki gösterdi.

Rüşvetçiler değil, rüşvetçilerin haberini yapan gazeteciler terbiyesizmiş

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında rüşvet skandalıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili konuşurken canlı yayında olan Samsun Canlı Haber TV'nin kamera ve mikrofonunu kapattırarak "Meclis kapanmıştır, bu kamera kimin? Yayını kapatırsak memnun oluruz. Bu yayının nereye gideceğini bilmiyorum. Yayın kapatıldıktan sonra devam edin Sayın Tekcan" demişti.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısında ise basına sansürü eleştiren İYİP’li Grup Başkanvekilini “İdare bende” diyerek konuşturmayan Demir, evinde ve belediyedeki kasalarından milyonlarca lira para ve ziynet eşyası çıkan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Bahattin Karakaş’la ilgili basında yer alan rüşvet haberlerine dair "Gizlilik kararı olan rüşvet konusuyla ilgili haber yapan, bu şehre terbiyesizlik yapıyor" ifadelerini kullandı.