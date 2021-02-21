Rus yetkili: Türkiye ile ortak S-400 üretimi üzerinde çalışıyoruz

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Aleksey Frolkin’e, Türkiye’ye yeni bir S-400 sevkiyatı ve ortak üretim hususunda görüşmelerin hangi noktada olduğu soruldu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Frolkin soru üstüne, “Türk partnerlerimiz ile daima temas halindeyiz, askeri-teknik işbirliğinin çeşitli alanları üstünde çalışmaya devam ediyoruz” dedi. FSVTS Başkan Yardımcısı, başka bir ayrıntı paylaşmadı.

Rusya, anlaşmaları kapsamında Türkiye’ye dört adet S-400 bataryası teslim etmişti. Söz konusu anlaşmada yer alan opsiyon, ikinci bir sevkiyat halinde Türk tarafının belirli bir oranda üretime ortak olabilmesi ihtimalini içeriyor.