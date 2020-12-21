Rus ve İngiliz aşıları için ortaklık anlaşması

Rusya'da bulunan Gamaleya Entitüsü, İngiltere-İsveç menşeli ilaç şirketi AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve R-Pharm ilaç şirketi Pazartesi günü koronavirüsle mücadele konusunda bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Gamaleya Entitüsü, geçen hafta yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısı ve Astrazeneca'nın ortak denemelerinin çok yakında başlayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imza törenine internet üzerinden katıldı ve tüm tarafları tebrik etti.

Oxford Üniversitesi ile işbirliği içinde AstraZeneca tarafından geliştirilen AZD1222 ve Gamaleya Entitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşılarının ikisi de adenoviral vektörlere dayanmakta.

RDIF ve Gamaleya Araştırma Merkezi, AstraZeneca’ya 23 Kasım 2020’de şirketin kendi aşısının etkinliğinin artırılması için Sputnik V’deki bileşenlerden birinin kullanılmasını teklif etmişti.

Teklifin kabul edilmesiyle AstraZeneca yıl sonundan önce başlayacak klinik araştırmalarında kendi aşısını Sputnik V aşısının adenovirüs serotip 26 vektörü ile birleştirerek kullanacak.

Sputnik V aşısı, iki farklı insan adenoviral vektörünü birleştiren bir teknoloji kullanıyor ve bu ilk sonuçlara göre, her iki aşılama için aynı bileşeni kullanan aşılara kıyasla daha güçlü ve daha uzun vadeli bir bağışıklık tepkisi sağlıyor. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson ve diğer iki dozluk aşı üreticileri, aşılarında her iki aşılama için de aynı bileşeni kullanıyor.