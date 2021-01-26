Rus turistleri bıçaklayan saldırgan hakkında tutuklama kararı

Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerindeki önceki gün saat 20.30 sıralarında Rusya vatandaşı 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
İHA'da yer alan habere göre, adliye savcılığa çıkarılan şahıs ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan savcılığa çıkarılan şüphelinin ifadesinin alındığı esnada, saldırıyı neden gerçekleştirdiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.