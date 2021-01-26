Rus turistleri bıçaklayan saldırgan camide yakalandı: Onları bir an şeytan olarak gördüm

Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerindeki önceki gün saat 20.30 sıralarında yaşanan saldırının detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M. 5 Ocak'ta tatil için İstanbul'a geldi. Önceki gün 3 arkadaş gündüz saatlerinde kaldıkları otelden çıkarak kentin tarihi yerlerini gezdiler. Gezintiden sonra Valideçeşme durağına gelen 3 arkadaş daha sonra cadde üzerinde yürüdükleri sırada saldırıya uğradı.

Genç kadını 9 kez bıçaklamış

Saldırıda Maxim M. elinden, Aleksandra V.'yi karnından, Aleksandra R.'yi ise vücudunun çeşitli bölgelerinden 9 kez yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V. ve Aleksandra R.'yi ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Camide yakalandı

DHA'nın haberine göre olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Polis, 40 yaşlarındaki saldırgan Hasan Hüseyin Y’yi, Beyoğlu Cihangir’deki bir camide yakalayarak gözaltına alındı.

Saldırganın olaydan sonra Cihangir’de metruk bir binaya saklandığı, gece boyunca buradan çıkmadığı ancak gündüz saatlerinde su içmek ve yemek bulmak için camiye girdiği öğrenildi. Şahsın elinde yorganla camiden çıkacağı esnada yakalandığı, yorganın içerisinde ise suç aleti bıçak olduğu bilgisine ulaşıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı ve evsiz olduğu öne sürülen saldırganın sözlü ifadesinde, “Onları bir an şeytan olarak gördüm” dediği öğrenildi.

26 adet suç kaydı ortaya çıktı

Ayrıca saldırganın, 'Mala Zarar Verme', 'Kasten Yaralama', 'Ruhsatsız Silah Bulundurma', 'Hakaret', 'Tehdit', 'Uyuşturucu Kullanmak', 'Bisiklet ve Motor Hırsızlığı', 'Türk Bayrağına Zarar Verme', 'Güveni Kötüye Kullanma' ve 'İntihara Teşebbüs' suçlarından poliste 26 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine teslim edilen şahıs, bugün adliyeye sevk edilecek.

