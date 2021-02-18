Rus temsilci: Şam ile Kürtleri verimli diyaloğa yönlendiriyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Moskova'nın Suriye hükümeti ile Kürtleri "verimli diyalog kurmaya" yönlendirdiğini söyledi. Rus diplomat, Suriye'de bağımsız Kürt devleti kurulmasının ise "söz konusu olamayacağını" kaydetti.

Rusya'nın Soçi kentinde koronavirüs pandemisinin başından beri ilk kez düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev "Kürtleri Şam'la verimli diyalog kurmaya, gerilimin azalması için karşılıklı olarak kabul edilebilir mutabakatlar yapmaya yönlendiriyoruz" dedi.

Lavrentyev "Eğer Kürtler ve Şam mutabakat sağlamayı başarırlarsa bu, Suriye topraklarının neredeyse tamamında durumun istikrar kazanmasına katkıda bulunmakla kalmaz, sürece daha fazla ivme kazandırır ve Suriye'deki terör örgütü varlığı sorununun çözülmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Lavrentyev, Kürtlerin Suriye halkının ana unsuru olduğunu ve bu nedenle "bağımsız Kürt devleti ya da başka türden sözde devlet yapıları kurmanın söz konusu olamayacağını" belirtti ve bunun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.