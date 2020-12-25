Rus Ortodoks Kilisesi'nden kürtaj konusunda geri adım

Rus Ortodoks Kilisesi kürtaj için "daha esnek" bir tutum belirlediğini açıkladı. Kurumun ana sözcüsü Vladimir Legoyda Cumartesi günü New York merkezli, diasporayı hedefleyen Rusça bir kanal olan RTVI'ye verdiği demeçte Kilise'nin hamileliğin sona ermesinin yasal olmasına tamamen karşı olmadığını açıkladı.

Ancak kurumun sözcüsü kürtaj işleminin sigorta kapsamından çıkartılmasını hâlâ talep ettiklerini söyledi.

Kilise sözcüsü "Bu durumda daha yumuşak ve esnek bir pozisyon alıyoruz: [kürtajın] GSS fonundan çekilmesini talep ediyoruz" dedi.

Rusya'nın kürtajla ilgili dini tartışmalar, Sağlık Bakanlığı'ndaki baş üroloji uzmanı Oleg Apolihin'in, yalnızca hamileliğin sonlandırılması için kullanılacak "kürtaj merkezleri" oluşturmayı önermesinin ardından Kasım ayında gündeme geldi. Apolihin, kürtajın "moda olduğu" savunarak onu "sosyal açıdan olumsuz bir fenomen" haline getirmek istediğini belirtti. Sağlık Bakanlığı yetkilisi ayrıca kürtajın devlet tarafından sağlanan bakım programından çıkarılmasını önerdi.

Önerisi, her iki öneriye de karşı çıkan bakanlığın kendisi tarafından geri çevrildi. Ancak fikir, Apolihin’in doktorların kürtaj yapmayı reddedebilmeleri gerektiği yönündeki görüşünü de kabul eden Rus Ortodoks Kilisesi’nden tam destek görüyor.

Legoyda Kasım ayında Telegram kanalından Apolihin'in önerisine destek açıklaması yapmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill daha önce kürtajı günahkar bir uygulama olarak nitelendirmiş ve keşfedilen bir anormallik nedeniyle bile hamileliği sonlandırmanın "suç" olduğunu söylemişti.

Patrik Kirill, "sırf bir embriyonun iyi bir futbolcu, iyi bir avukat veya çok güçlü ve sağlıklı bir insan olamayacağı" için kürtajın bir seçenek olmamadığını söylemişti.