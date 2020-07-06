Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya konusunda 'ihtiyatlı olma' çağrısı

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ayasofya üzerinden dönen tartışmaları "büyük endişeyle" takip ettiklerini söylediği açıklamasında Ayasofya'nın "Rus Kilisesi için oldukça değerli bir anıt" olduğunu belirtti.



Açıklamada Patrik, "Binlerce yıllık ruhani mirasa yönelik herhangi bir aşağılama girişimi Rus halkı tarafından memnuniyetsizlikle karşılanacaktır" denildi.



Yunanistan resmi ajansı ANA-MPA'ya konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer'se Ayasofya'nın "Tolerans ve karşılıklı diyalog"u temsil eden bir UNESCO Dünya Mirası olduğunu ve böyle kalması gerektiğini söyledi. Mamer Ayasofya'nın durumu hakkındaki tartışmanın "dinler arasındaki anlaşmazlığı körüklememek için kullanılmaması" gerektiğini söyledi.

'Oyun oynuyorlar'

Yunanistan Ortodoks Kilisesi Lideri, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronymos da, Mesogeios televizyonunda katıldığı bir programda Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuş. ''Ellerine geçen her oyunu oynuyorlar. Bu da bir oyun. Bunu gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.