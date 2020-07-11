Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya açıklaması

Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Nikolay Balaşov, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrini ve cami olarak ibadete açılmasını öngören karara ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiriler yöneltti.

Sputnik'te yer alan habere göre, "Erdoğan yeterince bilge bir devlet adamı gibi davranmadı. Davranışı kendi halkının çıkarlarına uymuyor" diyen Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini, 'tarihin akışını değiştirebilecek bir karar' diye niteledi.

Facebook’ta açıklama yayımlayan Balaşov, bir Ortodoks Kilisesi temsilcisi olarak kararın kendisinde 'acı, içerlemişlik ve kızgınlık hisleri uyandırdığını' söyleyerek şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı’nın zihninde anlık bir siyasi başarının getirileri, bilge devlet adamlığına üstün geldi. Tarihin akışını değiştirebilecek çok büyük bir sembolik adım atıldı. Ne yazık ki, bu adım barışın ve dinlerarası uyumun güçlendirilmesine yönelik değildi. Söz konusu adım, Rusya ile Türkiye halkları arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmeye yönelik de değildi."