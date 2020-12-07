Rus Ortodoks Kilisesi: Çocuğunuzun içine cin kaçarsa kendiniz çıkarmaya çalışmayın, bize bırakın

Ülkede cin çıkartma ayinleri sırasında çocuk istismarlarına ilişkin videoların yayılması üzerine Rusya Ortodos Kilisesi liderleri müridlerine cin çıkarma ayinleri için kiliseye başvurmalarını öğütledi.

Rusya menşeli RT'nin aktardığına göre Volokolamsk Metropoliti Hilarion Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, sevdiklerinin “ele geçirildiğinden” korkanların törenlere başlamadan önce rahiplerinin yardımına başvurmaları gerektiğini söyledi.

"Kilisede şeytan çıkarma denen bir uygulama var" diyen papaz, "içine cin kaçmış bir kişinin" rahiplere götürülmesi gerektiğini söyledi.

Kasım ayında, Rusya’nın Volgograd bölgesindeki bir çocuğun ebeveynleri, çocuğun içindeki "cini" çıkartmak iddiasıyla uyguladıkları bir ayini kameraya almışlardı. Yayılan videoda oğulları acı içinde çığlık atıp krizler geçirirken ailesinin çocuğu "kutsal su" ve sarımsakla ıslattığı görülüyor. Söz konusu istismar görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Metropolit Hilarion, bu girişimlerin “tamamen kabul edilemez” olduğunu ve Kilise'nin öğretilerine aykırı olduğunu ekledi. Rahipler tarafından yapılan şeytan çıkarma işlemlerinin "asla çocuklar üzerinde yapılmadığını" ve "en önemlisi, bazı akıl sağlığı sorunlarını cin kaçmasıyla karıştırmamamız gerektiğini" yineledi.

2019'da cinleri kovmak için düzenlenen ayinde oğlunun ölmesinin ardından Moskova'da bir kadın gözaltına alındı.

Sağlık bakanlığından alınan verilere göre 2017 yılında bir milyona yakın insan mistik şifacı, medyum ve cinci olarak ülkede geçimini sağlıyor.