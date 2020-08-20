Rus muhalif siyasetçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy, Sibirya’daki Tomsk kentinden başkent Moskova’ya gitmekte olduğu uçakta kendisini kötü hissetmeye başlamasının ardından, Omsk kentinde hastaneye kaldırıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, Navalnıy’ın sözcüsü Kira Yarmış, Twitter açıklamasında Navalnıy’ın zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini kaydetti ve “Aleksey’in (Navalnıy) bilinci şu anda yerinde değil, suni solunum cihazına bağlanmış durumda” dedi.

Omsk’taki hastanenin baş hekimi Aleksandr Murahovksiy RİA Novosti’ye açıklamasında Navalnıy’ın yoğun bakımda olduğunu ve durumunun ağır olduğunu belirtti.