Rus Koramiral: ABD'ye ait savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesine son verilmeli

Eski Rusya Karadeniz Filosu komutanı ve Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Koramiral Pyotr Svyataşov, ABD'ye ait USS Porter ve USS Donald Cook destroyerlerinin tatbikat için Karadeniz'e girmesini değerlendirdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, savaş ilan edilmemesi gerektiğini ancak Rusya'nın ABD'lilere uygun yanıtlar verme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Svyataşov, "Elinizi vicdanınıza koyun. Neyden korkuyoruz? Sularımızdaki tehdidi önlemenin radyoelektronik harp gibi yolları var" diye konuştu.

Svyataşov, "Ellerini kollarını sallaya sallaya gidecekler mi? Buna bir son verilmeli. Tüm dişlerimizi olmasa bile, bazı dişlerimizi onlara göstermeliyiz. İstedikleri her şeyi daha ne kadar yapabilirler? Arkadaşlar, Rus denizcilerin gücünü ne kadar test edebileceklerini öğrenmenin zamanı geldi mi?" dedi.

Rus güçleri takibe almıştı

23 Ocak'ta USS Donald Cook destroyeri ve 28 Ocak'ta USS Porter destroyeri, Karadeniz'e giriş yapmış ve Rus güçleri tarafından takibe alınmıştı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz, NATO için stratejik öneme sahip. Üç müttefik Türkiye, Bulgaristan ve Romanya kıyıdaş ülkeler iken Gürcistan ve Ukrayna yakın partnerler. Rusya'nın Kırım'ı 'yasadışı ilhakına' ve Karadeniz'de giderek artan askeri gücüne yanıt olarak İttifak, bölgedeki savunma varlığını artırdı ve Karadeniz'in güvenliğine sıkı sıkıya bağlıdır" denilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya sınırlarına daha fazla teçhizat ve birlik yerleştirmek için bahane aradığını belirterek Rusya’nın herhangi bir ülkeye saldırma planlarının olmadığını herkesin çok iyi bildiğini söylemişti.