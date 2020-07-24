Rus havayolu şirketleri Türkiye’ye uçuşları başlatıyor

Rus havayolu şirketi Aeroflot’un Sözcüsü Mihail Demin, bugünkü basın brifinginde, “1 Ağustos’tan itibaren Londra ve İstanbul’a uçuşları başlatmaya hazırız ve hükümetin ilgili kararını bekliyoruz” diye açıkladı.

Demin, “Elbette, uçuşların eski kapasiteye geri dönmesi için zamana ihtiyaç olacak. Yine de Aeroflot, uçuşların yeniden başlamasına en üst seviyede hazırlıklı olunması gerektiğini her zaman savunmuştur” diye ekledi.

Pobeda İstanbul ve Antalya'ya uçacak

Rusya’nın düşük fiyata hizmet sunan havayolu şirketi Pobeda da Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren haftada 5 sefer olmak üzere İstanbul’a, 10 Ağustos’tan itibaren de haftada 9 sefer olmak üzere Antalya ve haftada 7 sefer olmak üzere Alanya’ya uçuşların düzenleneceği kaydedildi.

Azur Air, 10 Ağustos'tan itibaren Türkiye'ye uçacak

Türkiye’ye ağustostan itibaren yeniden uçacak Rus havayolu şirketleri arasında Azur Air de yer alıyor.

Azur Air’den yapılan açıklamada, “Şirketimiz Türkiye dahil uluslararası uçuşları yeniden başlatmaya ve Rusya hükümetinin kararına uygun olarak 10 Ağustos’tan itibaren Moskova, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu’dan Antalya, Bodrum ve Dalaman seferlerini başlatmaya hazır. Rusya hükümetinin uluslararası uçuşları yeniden başlatma kararını ve Rosaviatsiya’nın somut koşulları içerecek ilgili emrini bekliyoruz” ifadesine yer verildi.