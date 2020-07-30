Rus Güvenlik Servisi, Ukrayna istihbaratında çalıştığı iddia edilen Rus donanma subayını gözaltına aldı

Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın askeri istihbaratında çalışan Rus Karadeniz Filosunun bir subayının Sivastopol'da gözaltına alındığını söyledi.
FSB'nin açıklamasında "Rusya Federasyonu FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğüne topladığı devlet sırrını oluşturan bilgileri veren Karadeniz Filosu'nun bir görevlisi Sivastopol'da gözaltına alındı. FSB, 'yüksek ihanet' yasası altında bir kamu davası başlattı." denildi.
FSB, subayın tam olarak ne zaman gözaltına alındığını belirtmedi.