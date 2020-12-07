Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İstanbul'daki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki Rus gazeteci ve bir Türk şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Rus NTV televizyonunun muhabiri Aleksey Petruşko, kameraman İvan Malışkin ve onlara yardım ettiği ileri sürülen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. Perşembe günü gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Rus NTV televizyonu, bünyesinde yayınlanan Tsentralnoe Televidenie programının metin yazarı Aleksey Petruşko ile kameraman İvan Malışkin’in Türk yetkililer tarafından casuslukla suçlandıklarını öne sürdü. Sputnik'in aktardığna göre televizyondan yapılan açıklamada, “İnsansız hava araçları (İHA) fabrikasının yakınında çekim yapmaya giriştikleri gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan NTV muhabirleri bugün adliye binasına götürüldü. Elimizdeki bilgiye göre Türk yetkililer, onları casuslukla suçluyor” ifadelerine yer verildi.