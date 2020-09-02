Rus Dışişleri: Moskova ve Ankara, Suriyeli taraflar arasında yeniden diyalog kurulmasından memnun

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımsı Sergey Verşinin öncülüğündeki Rus heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyetle 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Sputnik'teki habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında taraflar, sahada istikrarın desteklenmesi görevlerine odaklanarak Suriye'de çözüme yönelik tüm konuları görüştü. Heyetlerin İdlib'deki duruma ve mevcut Rus-Türk mutabakatlarının uygulanması kapsamında atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişi yaptığı belirtildi.

Rus ve Türk heyetleri, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında öngörüldüğü şekilde BM'nin desteğiyle bizzat Suriyeliler arasında yürütülen siyasi sürecin alternatifi bulunmadığını dile getirdi.