Rus bombardıman uçaklarının uçuşu sırasında Japon F-15'leri havalandı

Rusya’ya ait iki stratejik bombardıman uçağının Japonya ve Pasifik Okyanusu üzerindeki planlı uçuşu sırasında Japonya'nın F-15 savaş uçakları havalandı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tupolev Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerindeki planlı uçuşu sırasında Japonya’ya ait F-15 savaş uçaklarının havalandığını açıkladı.

Rus bombardıman uçaklarının Japon Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında yansız sular üzerinde 9 saat süren planlı bir uçuş gerçekleştirdiği, uçuşa Su-35S savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı uçuşun bazı rotalarında Japon Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçaklarının havalanarak  bombardıman uçaklarını takip ettiğini açıkladı.

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