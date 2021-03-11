Rus bombardıman uçaklarının uçuşu sırasında Japon F-15'leri havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tupolev Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerindeki planlı uçuşu sırasında Japonya’ya ait F-15 savaş uçaklarının havalandığını açıkladı.

Rus bombardıman uçaklarının Japon Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında yansız sular üzerinde 9 saat süren planlı bir uçuş gerçekleştirdiği, uçuşa Su-35S savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı uçuşun bazı rotalarında Japon Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçaklarının havalanarak bombardıman uçaklarını takip ettiğini açıkladı.