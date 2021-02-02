Rumeli Hisarüstü'nde rastgele gözaltı

Rumeli Hisarüstü'nde bulunan otobüs durağında bir otobüs boşaltıldı ve otobüsün içinde bulunanlara yönelik rastgele gözaltı yapıldı.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu Rumeli Hisarüstü'nde bulunan otobüs durağında bir otobüsün boşaltıldığı ve rastgele gözaltı yapıldığı belirtildi.

Rumeli Hisarüstü'nde yapılan gözaltılar böyle görüntülendi:

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