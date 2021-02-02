Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu Rumeli Hisarüstü'nde bulunan otobüs durağında bir otobüsün boşaltıldığı ve rastgele gözaltı yapıldığı belirtildi.
Rumeli Hisarüstü'nde yapılan gözaltılar böyle görüntülendi:
Rumeli Hisarüstü'nde rastgele gözaltı
Rumeli Hisarüstü'nde bulunan otobüs durağında bir otobüs boşaltıldı ve otobüsün içinde bulunanlara yönelik rastgele gözaltı yapıldı.
Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu Rumeli Hisarüstü'nde bulunan otobüs durağında bir otobüsün boşaltıldığı ve rastgele gözaltı yapıldığı belirtildi.
Rumeli Hisarüstü'nde yapılan gözaltılar böyle görüntülendi: