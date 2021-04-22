'Ruhsar Pekcan'ın görevden alınması yetmez, yargılanmalı'

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Görevini kötüye kullandığı açıkça ortaya çıkan Ruhsar Pekcan’ın görevden alınması yetmez, hem yargılanmalı hem de devletin kasasından kazandığı o paraları geri ödemesi gerekmektedir” dedi.

"Başında bulunduğu Ticaret Bakanlığına, kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirket üzerinden 9 milyon TL’lik dezenfektan alımı yapan, ancak bu durum ortaya çıkana kadar hiç sesini çıkarmayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir gece yarısı kararnamesiyle görevinden alındı" diyen Budak, şunları söyledi:

“Türkiye devlet yönetiminde böyle bir çürümeyi daha önce hiç yaşamamıştır. Bir Bakan, en tepe noktasında oturduğu kurumun gücünü kendi şahsi çıkarları için daha önce hiç bu kadar hoyratça kullanmamıştır.

Ancak bulunduğu makamı açıkça kötüye kullanan Ruhsar Pekcan görevden alınınca bu iş aklandı mı? Kamuoyu vicdanı rahatlatıldı mı? Bakanlık görevini çıkarı için kullanmanın sorumluluğu ne olacak? Bu en hafif tanımla siyasi ahlaka uymaz ama aynı zamanda görevi kötüye kullanma suçudur. Ruhsar Pekcan’ın görevden alınması yetmez, aynı zamanda görevi kötüye kullanmak suçundan yargılanması ve devletin kasasından çıkan paraları derhal geri ödemesi gerekmektedir.

Çünkü devletin kasasından çıkan bu parada cebindeki 12 TL’yi bırakıp intihar eden babanın, mutfağında tencere kaynamayan annelerin ahı bulunmaktadır. Çünkü o parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Kimse öyle kolayca ellerini yıkayıp gidemez.”