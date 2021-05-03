Ruhsar Pekcan skandalı bitmiyor: Kendi ürünlerine KDV indirimi uygulamış

Sözcü gazetesinden Serpil Yılmaz, görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dosyasını takip etmeye devam ediyor. Yılmaz bugünkü yazısında Pekcan'ın kendi şirketinin ürünü için adeta adrese teslim gümrük tarifesi çıkararak vergi indirimi sağladığını yazdı. Bu tarifeye göre Pekcan'ın şirketinin ürettiği dezenfektan bir anda yüzde 18 KDV'den, yüzde 8 KDV'ye düşüyor.

Yılmaz'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Pekcan “kendi bakanlığına ürün satmakla” yetinmemiş; Gümrük Tarife Cetveli'ne yapılan bir ekle pazar genişletme, rakiplerini eleme atakları da geliştirmiş.

13 Mayıs 2020'de yapılan ek; Nanoksia'nın yüzde 18 KDV ödeyen ürünler listesinden çıkartılıp, yüzde 8'lik KDV dilime girmesine yol olmuş…

13 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ekli ‘İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar' ile ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da yapılan düzenlemede ifade edilen katkı oranlarına dikkat: Yüzde 0.04 (40 ppm) ile yüzde 0.06 (60 ppm)… Ayrıca belirlenen en fazla 25 “nanometre” birimi de kimyagerlerin ifadesi ile “balon”…

Zira bu “ölçü” sabit bir değer olmuyor; her testte farklı sonuçlar verebiliyor.

Sıkı durun; Nanoksia'nın içerisindeki gümüş oranı tamı tamına yüzde 0.054 (54 ppm)…

Nanoksia'dan başka, Gümrük Cetvel Tarifesi'ne eklenen özelliklere tıpa tıp uyan başka firma varsa elini kaldırsın!

Çıkartılan bu karar ile “nanoksia” içeriğine uygulanan vergi oranı; “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tesbitine İlişkin Karar”a göre listelenen 13 binden fazla üründen ayrışıyor.

Pandemi ile birlikte yıllık 100 milyon liralık iş hacmine ulaşan “nano gümüş ihtiva eden dezenfektan” pazarında, yaklaşık 20 kadar firma faaliyet gösteriyor.