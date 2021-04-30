Ruhsar Pekcan görevden alınmadan önce özel kalem müdürünü ticari ateşe atamış

Başında bulunduğu bakanlığa fahiş fiyatla sahibi olduğu şirketten mal sattığı ortaya çıkan Pekcan'ın görevden ayrılmadan önce kendi özel kalem müdürü dâhil 14 personeli ticari ataşe olarak atadığı ortaya çıktı.

CHP milletvekili Ali Öztunç Mecliste yaptığı konuşmada "Sayın Bakan gitmeden önce ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar, değerli AK Parti milletvekilleri? Kendi özel kalem müdürü dâhil 14 personeli ticari ataşe olarak atamış, özel kalem müdürünü de Roma'ya göndermiş. Ya olmaz, gerçekten olmaz; buna bir vicdan ‘Dur’ demelidir. O yüzden, Sayın Bakan Yüce Divana gitsin, yargılansın; ne olacak sanki? Gitsin, aklansın, gelsin. Aklanması sizin de işinize gelir, kendi işine de gelir. Yüce Divan’a gider, daha önce Mesut Yılmaz gitti, Koray Aydın gitti, orada yargılanır. Eğer gerçekten bir yanlışlık yoksa aslanlar gibi gelir, kendini temizlemiş olur ama bir yanlış da varsa bu millet adına hesap sorulur" dedi.