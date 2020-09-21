Ruhi Su Didim'de anıldı

TKP Didim örgütü "aramızdan ayrılışının 35. yılında RUHİ SU Ustamızı anıyoruz" etkinliği yaptı. Çok sayıda Didimlinin katıldığı etkinlikte Ruhi Su anılarla, türkülerle anıldı.

TKP Didim örgütü adına Necla Yılmaz'ın yaptığı açış konuşması sonrası Ressam İrfan Ertel Ruhi Su fotoğraflarından oluşturduğu bir sunum yaptı.

Sunum arasında Ruhi Su Derneğinden Ali Ekrem Budak repertuvarından ustaya ait türküler seslendirdi.

Sunum bitiminde İrfan Ertel de Ruhi Su'dan öğrendiği birkaç türküyü söyledi.

Ali Ekrem Budak'ın okuduğu Ruhi Su şiirlerinin ardından "Merhaba" ve "Drama Köprüsü" türkülerini katılımcılar hep birlikte söylediler.