Ruhani'den Erdoğan'a İsrail mesajı

İran basınında yer alan haberlere göre İran Cumhurbaşkanı Ruhani dün Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde 'İsrail'in bölgede destek bulmasına izin vermenin tehlikeli olduğunu' söyledi.

Dış Haberler

İran basınında çıkan haberlere göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Press TV'nin haberine göre Ruhani görüşmede İsrail'in İran'ın Natanz kentindeki nükleer tesisine yönelik siber saldırısını da gündeme getirdi ve Erdoğan'a "Bölge ülkeleri arasındaki işbirliği güvenlik, barış ve istikrar için elzem. İsrail'in bölgede destek bulmasına izin vermenin tehlikeli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Görüşmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber

8 yıl sonra: Türkiye'den Mısır'a heyet gidiyor