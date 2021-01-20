Ruhani'den Biden'a anlaşmaya dönme çağrısı: Top ABD sahasında

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin sona ermesiyle ilgili olarak "Bir tiranın çağının sonuna gelindi ve bugün onun uğursuz hükümranlığının son günü" dedi.

ABD Başkanlığını bugün devralacak Joe Biden yönetimine 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme çağrısı yapan Ruhani "Şimdi top ABD sahasında. Eğer Washington İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına geri dönerse biz de anlaşma altındaki taahhütlerimize tamamen uyacağız" dedi.

Televizyondan yayımlanan kabine toplantısında yaptığı konuşmada Ruhani, Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminin ABD halkı ve tüm dünya için adaletsizlik, yolsuzluk ve sorunlara yol açmaktan başka bir sonuç yaratmadığını söyledi.

İran hükümeti sözcüsü Ali Rebi dün yaptığı açıklamada, Biden cephesinin 2015 tarihli nükleer anlaşma Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na dönüşle ilgili kendileriyle iletişime geçmediğini söylemişti.

Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, İran'ın nükleer anlaşmaya uymaya yeniden başlamasına aynı şekilde karşılık vereceklerini ve füze programını da kapsayacak daha geniş bir anlaşma yapmayı planladıklarını söylemişti.

İran Washington'un anlaşmaya önkoşulsuz olarak geri dönmesi gerektiğini belirtiyor. Dün Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yeni ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya önkoşulsuz olarak geri dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımları kaldırması çağrısında bulunulmuştu.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı 2015 yılında İran, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, ABD ve AB arasında imzalanmıştı. ABD 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.