Ruhani: İran Türkiye’deki deprem bölgesine yardım etmeye hazır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda İzmir'deki depremin ardından ülkesinin deprem bölgesine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.



Deprem sonrası İran Dışişleri, Sağlık ve İçişleri Bakanları da Türkiye'deki makamlara gönderdikleri mesajlarda İran’ın yardıma hazır olduklarını bildirmişlerdi.