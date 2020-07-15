Ruhani: Covid-19'un ikinci dalgasındayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde koronavirüsün ikinci dalgasının yaşandığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, hükümet toplantısında konuşan ve konuşması televizyonda yayınlanan Ruhani, “Koronavirüs salgının ikinci dalgasını atlatmayı başaracağız” dedi.

Ruhani’nin açıklamasına göre, salgının birinci dalgası ülkenin kuzey ve orta kısımlarını etkisi altına alırken, mayıs ortasında başlayan ikinci dalga büyük ölçüde güney kısımlarını etkiledi.

Daha önce İran yönetimi, bir düşüş döneminden sonra ülkenin dört bir yanında vaka sayısının artmasına rağmen, hâlâ ilk dalganın içinde olduklarını belirtiyordu.

İran’da ilk vakanın görüldüğü 19 Şubat’tan bu yana 262 bin vaka tespit edildi. 13 bin 200 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 225 bin kişi iyileşti.