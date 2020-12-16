Ruhani: Biden’dan heyecanlanmadık ama Trump’ın gidişinden çok mutluyuz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın Beyaz Saray’a gelişinden heyecan duymasa da Donald Trump’ın gidişinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Başkent Tahran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, Trump’ı bir “haydut” ve “ABD’deki en hukuk tanımaz kişi” olarak niteledi.

Ruhani “Biden’ın gelişinden heyecan duymuyoruz ama Trump’ın gidişinden dolayı çok mutluyuz” dedi.

Trump’ın “çok sayıda suç işlediğini, bir katil ve bir terörist olduğunu” söyleyen Ruhani, İran’ın aşı temin çabalarına bile engel olmasının onun “etik ve insani ilkelerden ne kadar yoksun bir kişi olduğunu gösterdiğini” belirtti.

İran’ın nükleer anlaşmanın yapıldığı 2015 yılından daha ağır baskı altında olduğu iddialarının doğru olmadığını savunan Ruhani, değişen koşulların İran’ın lehine olduğunu öne sürerek “Bugünkü gücümüz o zamanla karşılaştırılamaz bile” dedi. Ruhani İran’ın askeri ve nükleer programlarının halihazırda 2015’tekinden çok daha güçlü olduğunu söyledi.