Ruhani: Azerbaycan-Ermenistan çatışması bölgesel savaşa dönüşmemeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmaların bölgesel savaşa dönüşme tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Ruhani, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmemesi konusunda dikkatli olmalıyız. Çalışmalarımızın temelinde barış bulunuyor, bu nedenle bölgede istikrarın barışçıl bir yolla sağlanmasını umuyoruz" dedi.

Ruhani, "İran, devletlerin çeşitli bahanelerle sınırımıza teröristler göndermesine izin vermez" diye ekledi.