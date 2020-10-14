Ruhani: ABD başaramadı, silah ambargosu bitiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine yönelik BM silah ambargosunun Pazar günü sona ereceğini belirterek bunun nükleer anlaşmanın bir çıktısı olduğunu söyledi.

Ruhani Bakanlar Kurulu’nda yaptığı konuşmada ABD’nin ambargoyu uzatma girişimlerinin başarısız olduğunu belirtti ve bunun İranlı diplomatların çabaları sayesinde olduğunu söyledi.

10 yıl süren ambargonun kaldırılmasının 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (nükleer anlaşma) bir sonucu olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı, “Dört yıldır ABD ile bu konunun kavgasını veriyoruz. Amerika bu günün (18 Ekim) gelmesini engellemeye çalıştı ama halkımızın direnişi sayesinde o gün geliyor. ABD’nin başarısızlığı diplomatlarımızın çabalarının bir sonucu” dedi.

Ruhani “Pazar gününden itibaren istediğimiz ülkeden silah alıp istediğimiz ülkeye satacağız” diye konuştu.

