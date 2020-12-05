Ruhani: 15 günlük kısıtlama kararı büyük sorunları önledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında hayata geçirdikleri 15 günlük kısıtlamaların, çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalmalarını önlediğini söyledi.

CRI Türkçe'nin haberine göre, yetkililerin Covid-19'la mücadelede sağlık kurallarına halktan daha fazla uymakla sorumlu olduğunu ifade eden Ruhani, "Uygulanan kısıtlamalar olumlu sonuçlar verdi. Son 2 haftada alınan kısıtlama kararı olmasaydı çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalırdık" diye konuştu.

Ülke genelinde 500 sınırına dayanan günlük can kayıplarını, alınan önlemlerle 400'e, şimdi de 300'e indirdiklerini aktaran Ruhani, bundan sonra da gerekli kısıtlamaları hayata geçireceklerini dile getirdi.

Ruhani, günlük 100 bin test sayısına ulaşmak üzere olduklarını ve bunun hastalığın teşhisi için yardımcı olacağını belirterek, "Halkın desteğiyle 160 kırmızı bölgeyi 64'e indirmeyi başardık. Halkımız kurallara ne kadar uyarsa kısıtlamalar da azalır. Uyulmayan şehirlerde de ilerleyen günlerde daha fazla kısıtlama uygulanacaktır" dedi.

İran'da 21 Kasım'da "yüksek riskli" 160 il ve ilçe, "orta derecede riskli" 208 il ve ilçe ve "az riskli" 80 il ve ilçe için 15 gün sürecek kısıtlama kararı alınmıştı.