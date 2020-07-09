Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edildi.

Arkun'un sevgilisi, şiddet görüntülerini içeren videoyu savcılığa teslim ederek şikayetçi oldu, İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde Arkun'un kendisine uyguladığı şiddeti anlattı.

'Çok şiddet gördüm'

Arkun'un sevgilisi B.Y. şikayet dilekçesinden yaşadıklarını, ''Şikayetçi olduğum Özer Arkun’la 2020 mart ayında evlilik kararı alıp beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs 2020 tarihinde Özer’in Üsküdar’da bulunan ikametinde iken evlilik meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Çok şiddetli dayak yedim. Hayatımda böyle kan görmedim. Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım'' diyerek anlattı.

Arkun hakkında soruşturma başlatıldı

B.Y.'nin şikayetinin ardından Arkun hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.

B.Y. aile mahkemesine de başvurdu. Başvuruyu değerlendiren aile mahkemesi, Özer Arkun'un 4 ay süre ile B. Y.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair sürette rahatsız etmemesine karar verdi.

Arkun, aykırı hareket etmesi durumunda 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak. Aykırılığın tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.