RTÜK'ün spotify krizi çözüldü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle 72 saat süre verdiği Spotify'ın lisans alacağı ve Türkiye'de temsilcilik açacağı belirtildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, aralarında Spotify ile FOXplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanımıştı.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'de temsilciliği olmayan İsveç merkezli Spotify'ın Stockholm'deki birimiyle temasa geçen RTÜK yetkilileri, firmadan olumlu geri dönüş aldı.

Buna göre, Spotify yayın lisansını alacak. Türkiye'deki pazar payını kaybetmek istemeyen Spotify ayrıca Türkiye'de temsilcilik de açacak.

RTÜK'ün bu adımını değerlendiren medya ombudsmanı Faruk Bildirici "RTÜK'ün Spotify'a yönelmesinin nedeni müzik değil, oradaki Podcast'ler. Düşünce polisliğine tam gaz orada da devam etmeyi hedefliyorlar. Özgür alanlara alerjileri var" demişti.