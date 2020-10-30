RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre Şahin, online yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi'nin (İLDEK) 28.toplantısına katıldı.

İLDEK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan ve İLDEK’in tek daimi üyesi Prof. Dr. Asaf Varol'un öncülük ettiği toplantıya onur konuğu olarak davet edilen Şahin, iletişim fakültelerinin dekanlarıyla yayıncılık alanındaki son gelişmeleri paylaştı.

Yayıncılık sektörüne insan kaynağı yetiştiren iletişim fakülteleri ile daha sıkı bir etkileşim kurulmasından yana olduğunu aktaran Şahin, RTÜK Üniversite Koordinasyon Birimi kurulduğunu belirtti.

‘Maksatlı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyı kırmak için farklı çalışmaları hayata geçiriyoruz’

Şahin, RTÜK Üniversite Koordinasyon Biriminin kapılarının hem hocalara hem de öğrencilere her daim açık olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Staj taleplerinin değerlendirilmesinden, Üst Kurulumuzu tanıtıcı teknik gezilere, karşılıklı olarak araştırma ve yayınlarımızın paylaşılmasından panel, çalıştay ve benzeri ortak projelere varan pek çok çalışmayı birlikte düzenleyebiliriz. Bu noktada sizlerin de kapılarının açık olduğunu biliyorum. Teknolojik gelişmeler ve yeni medya araçlarıyla yayıncılık alanı bambaşka bir yöne evrilirken, iş birliğimiz kaçınılmazdır. Klasik yayıncılığın etkisi büyük bir hızla azalırken tam tersi istikamette mobil teknolojilerle kontrolü çok daha zor, yepyeni bir medya sektörüyle karşı karşıyayız. İşte bunun için el birliğiyle hareket etmeli ve geleceğin medyasını insanımıza zarar veren değil yayıncılığın ortaya çıkış amacına uygun olarak eğlendiren, eğiten ve bilgi veren bir şekle dönüştürmeliyiz.

RTÜK'ün sadece ceza veren bir kurum olarak görülmesine karşıyız. Maksatlı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı ve maalesef ki büyük oranda başarılı olduğu bu algıyı kırmak için farklı çalışmaları hayata geçiriyoruz. Kısacası, milli ve manevi değerlerimize saygılı, teröre geçit vermeyen, kadın, çocuk ve engellileri gözeten, insan sağlığı ve çevreye saygılı, nitelikli yayınların ortaya konulması için çaba sarf ederken bu yolda işin kaynağı olan iletişim hassasiyetine özel önem veriyoruz."